Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос, — СМИ

Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе.