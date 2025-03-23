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Русская весна

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Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос, — СМИ

Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос, — СМИ

Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе.

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