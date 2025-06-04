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Царьград

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Эвакуация 115 рабочих на шахте "Комсомольская": вентилятор снова работает

Эвакуация 115 рабочих на шахте "Комсомольская": вентилятор снова работает

В Воркуте на шахте «Комсомольская» из-за неисправности вентиляции были эвакуированы 115 рабочих. Вентилятор был успешно запущен, и шахта вернулась к штатной работе.

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