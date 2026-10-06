Врач Денишев предупредил об опасности прогревания живота при внезапной боли

При внезапной боли в животе нельзя использовать грелку или принимать горячую ванну. Ассистент кафедры госпитальной хирургии № 2 ИХ Пироговского университета Руслан Денишев предупредил о риске ухудшения состояния, сообщает NEWS.
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