Расписание движения электричек Ленинградского направления изменено

С 1 по 11 апреля изменено движение поездов на D3. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. На Казанском направлении интервалы движения будут частично увеличены: с начала движения до 07:30 — до 15 минут, после 23:00 — до 20 минут.
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