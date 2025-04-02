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Царьград

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Нацбанк Украины планирует возвращение исторического названия "шаги" для монет

Нацбанк Украины планирует возвращение исторического названия "шаги" для монет

Национальный банк Украины намерен переименовать копейки в "шаги". Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что выпуск новых монет ожидается после поддержки Верховной рады.

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