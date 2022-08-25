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В Чухломе Костромской области общественники приняли участие в акции «Один день с участковым уполномоченным»

О своей работе представителям Общественного совета и администрации района рассказал старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Чухломское» Борис Назаренко.

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