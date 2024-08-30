В Венесуэле задерживаются авиарейсы из-за отключения электроэнергии

В пятницу в международном аэропорту имени Симона Боливара в Венесуэле пассажиры столкнулись с существенными задержками рейсов как национального, так и международного направления на фоне массового отключения электроэнергии, которое охватило всю страну.
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