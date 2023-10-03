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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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OLIMPBET Суперкубок России могут перенести на зиму и в другую страну с участием 4 клубов («РБ-Спорт»)

OLIMPBET Суперкубок России могут перенести на зиму и в другую страну с участием 4 клубов («РБ-Спорт»)

Как сообщает «РБ-Спорт», данный вопрос обсуждался на прошлой неделе на заседаниях с участием руководства Мир РПЛ, представителей клубов и основного вещателя.

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