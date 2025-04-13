БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Переговоры на базе Инджирлик: оправдаются ли надежды на перемирие между Турцией и сирийскими курдами?

Переговоры на базе Инджирлик: оправдаются ли надежды на перемирие между Турцией и сирийскими курдами?

«Отряды народной самообороны» предполагается интегрировать в «новую» сирийскую армию. Соединённые Штаты и Россия взаимодействуют с Турцией, чтобы остановить атаки поддерживаемых Турцией вооружённых группировок на севере и востоке Сирии, в частности направленные против «Сирийских демократических сил».

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