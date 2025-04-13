Переговоры на базе Инджирлик: оправдаются ли надежды на перемирие между Турцией и сирийскими курдами?

«Отряды народной самообороны» предполагается интегрировать в «новую» сирийскую армию. Соединённые Штаты и Россия взаимодействуют с Турцией, чтобы остановить атаки поддерживаемых Турцией вооружённых группировок на севере и востоке Сирии, в частности направленные против «Сирийских демократических сил».