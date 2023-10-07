Медведев назвал США ключевым игроком в конфликте между Израилем и Палестиной

Дмитрий Медведев назвал Соединенные Штаты ключевым игроком в конфликте Израиля и Палестины. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.
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