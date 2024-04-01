Хорошие новости для учеников, имеющих сертификаты о знании языка

Учащиеся, имеющие сертификаты о владении языком, помимо освобождения от экзамена на степень бакалавра по иностранному языку, могут быть также освобождены от зимней дипломной работы в XII классе по дисциплине, по которой у них есть сертификат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии