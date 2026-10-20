Адвокаты музыканта добились изменения меры пресечения. Рэпер Navai был задержан в Казастане 14 октября Личный архивРоссийский рэпер Navai (Наваи Бакиров), задержанный в Казахстане по обвинению в контрабанде наркотиков, был отпущен под залог.