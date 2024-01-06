В Тульской области 7 и 8 января объявлено метеопредупреждение

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7 и 8 января в Тульской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.
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