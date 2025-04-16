🪖 В Волгоградской области состоится единый день приемов участников СВО и их близких Мероприятие пройдет во всех муниципалитетах региона 18 апреля.
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🪖 В Волгоградской области состоится единый день приемов участников СВО и их близких Мероприятие пройдет во всех муниципалитетах региона 18 апреля.