Шахматист Сергей Карякин привез военным ВС РФ в зону СВО технику

Российский гроссмейстер Сергей Карякин привез квадроциклы, машины, коптеры и другую технику военнослужащим 752-го стрелкового полка, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на купянском направлении.
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