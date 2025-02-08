Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем российской науки

В этот день впервые отмечается День Санкт‑Петербургского государственного университета Сегодня в России отмечается День российской науки, а также День Санкт‑Петербургского государственного университета, рассказали в пресс-службе Смольного.
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