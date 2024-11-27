Правда о потерях Украины: какие цифры скрывает офис Зеленского

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. С начала конфликта на Украине от 60 до 100 тысяч солдат ВСУ погибли, более 400 тысяч ранены и остаются вне строя, что значительно превышает официальные цифры, озвученные властями Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии