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Политолог Марков назвал готовых вкладывать в Украину инвесторов авантюристами

Политолог Марков назвал готовых вкладывать в Украину инвесторов авантюристами

Политолог Сергей Марков в ответ на призыв Владимира Зеленского к мировой общественности поддерживать проекты на Украине заявил, что сейчас в экономику этой страны готовы инвестировать только представители полукриминала и авантюристы, сообщает NEWS.

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