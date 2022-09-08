Политолог Марков назвал готовых вкладывать в Украину инвесторов авантюристами

Политолог Сергей Марков в ответ на призыв Владимира Зеленского к мировой общественности поддерживать проекты на Украине заявил, что сейчас в экономику этой страны готовы инвестировать только представители полукриминала и авантюристы, сообщает NEWS.
Политолог Сергей Марков в ответ на призыв Владимира Зеленского к мировой общественности поддерживать проекты на Украине заявил, что сейчас в экономику этой страны готовы инвестировать только представители полукриминала и авантюристы, сообщает NEWS.
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