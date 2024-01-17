Зачем нам нужны бады

Многие люди путают бады с лекарствами и начинают их пить, когда уже есть явные признаки проблем со здоровьем! На самом деле действие бад в первую очередь направлено на профилактику болезней и поддержание организма! Пища, которую мы едим, проходит целую кучу обработок, и, как следствие, количество витаминов в продуктах сокращается!Именно поэтому надо принимать бады в дополнении к твоему рациону! Япония является мировым лидером по употреблению бад, а в России их начинают пить только при признаках болезни!При этом по продолжительности жизни Япония на втором месте, а Россия на 119.