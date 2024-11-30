Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Си Цзиньпин призвал к осовремениванию марксизма.

Си Цзиньпин призвал к осовремениванию марксизма.

Си Цзиньпин призвал внести еще больший вклад в продвижение китаизации и осовременивания марксизма.В Пекине состоялось рабочее совещание по программе исследования и развития теории марксизма, на котором прозвучало важное указание от председателя Си Цзиньпина.

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