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Орловцы поддерживают идею Чистомэна по установке на «мусорках» стеллажей для бесплатных вещей

Орловцы поддерживают идею Чистомэна по установке на «мусорках» стеллажей для бесплатных вещей

Житель Челябинска под ником Чистомэн уже давно прославился на всю Россию. Мужчина самостоятельно занимается уборкой мусора в городе, парках, лесах, реализует спецпроекты, которые становятся популярными по всей стране.

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