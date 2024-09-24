Орловцы поддерживают идею Чистомэна по установке на «мусорках» стеллажей для бесплатных вещей

Житель Челябинска под ником Чистомэн уже давно прославился на всю Россию. Мужчина самостоятельно занимается уборкой мусора в городе, парках, лесах, реализует спецпроекты, которые становятся популярными по всей стране.
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