Теннисист Рублев подверг критике антидопинговую систему после дела Синнера

Российский теннисист Андрей Рублев, говоря об отстранении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил, выразил мнение, что сама система борьбы с допингом выстроена неправильно.
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