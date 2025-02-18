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Теннисист Рублев подверг критике антидопинговую систему после дела Синнера

Теннисист Рублев подверг критике антидопинговую систему после дела Синнера

Российский теннисист Андрей Рублев, говоря об отстранении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил, выразил мнение, что сама система борьбы с допингом выстроена неправильно.

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