Генменеджер «Калгари»: «Хотим подписать Годро на долгий срок. Разберемся с этим спокойно и приватно»

Генеральный менеджер заявил, что «Калгари» хочет сохранить Джонни Годро.  У 28-летнего форварда летом истекает срок 6-летнего контракта со средней зарплатой 6,75 миллиона долларов.

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