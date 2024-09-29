Почему постоянно денег нет?

Если у вас постоянно нет денег – стоит подумать о том, как вы сами себя ограничиваете. Словами ли, отсутствием веры в себя, теми убеждениями, которые ограничивают ваш выбор, сужают ваши возможности, потреблением того, что вам на самом деле не нужно, неумением слышать свои истинные желания, страхом пробовать и действовать.