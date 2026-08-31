Путин встретился с Мирзиеёвым в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым в Бишкеке. Встреча прошла 31 августа на стадионе «Бишкек-Арена».
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