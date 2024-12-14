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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тухель обсудит с Уайтом возвращение в сборную Англии. Ранее защитник «Арсенала» отказывался от вызова

Защитник «Арсенала» ранее отказывался от вызова в национальную команду. Футболист не играл за сборную с марта 2022 года.

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