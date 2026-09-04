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Орловские новости

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Ежедневно россияне 12-15 миллионов раз сталкиваются с мошенниками

Ежедневно россияне 12-15 миллионов раз сталкиваются с мошенниками

Ежедневные контакты россиян с мошенниками сократились, но остаются на уровне 12-15 миллионов раз в день.

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