Лавров не жалеет о фразе про «дебилов», сказанной в 2015 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» прокомментировал свою известную фразу с выражением с нецензурной лексикой, произнесённую в 2015 году на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии.