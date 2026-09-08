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FiNE NEWS

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Лавров не жалеет о фразе про «дебилов», сказанной в 2015 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» прокомментировал свою известную фразу с выражением с нецензурной лексикой, произнесённую в 2015 году на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии.

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