Президент Республики Сербской Додик: решение России начать СВО было оправданным

Решение Российской Федерации начать специальную военную операцию (СВО) на Украине было оправданным. Об этом в интервью RT заявил президент Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
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