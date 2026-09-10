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Почему мыльные пузыри лопаются: объясняем простыми словами

Почему мыльные пузыри лопаются: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «Почему» фото: USA-TARO/Getty ImagesКогда мыльные пузыри лопаются, для ребенка это катастрофа.

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