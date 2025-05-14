День медицинской сестры отметили во Дворце труда в Петербурге

Как сообщила 14 мая пресс-служба Смольного, вице-губернатор Константин Звоник от имени правительства Петербурга и губернатора Александра Беглова вручил отличившимся специалистам почетные грамоты, знаки отличия и благодарности.
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