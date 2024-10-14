Под Курском ликвидировали звезду украинской рекламы, майора ВСУ Маханько

Военкор Татаринов сообщил о ликвидации под Курском, снимавшегося в известной рекламе офицера.Военнослужащие ВС России в Курской области ликвидировали майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Маханько, несколько лет назад снявшегося в вирусном рекламном ролике, посвященном всеобщей вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции.