В Сибири шестой ребенок родился в семье, где детей умерли от дихлофоса

Шестой ребенок родился в семье из Сибири, где до этого дети умерли от отравления дихлофосом. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
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