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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Синицына безоговорочно была лучшей на этом этапе. Очень вдохновенно откаталась»

Фигуристка одержала победу. «Ксения много пропустила, была тяжелая травма. Так что после такого простоя выступление особенно прекрасное – и в короткой, и в произвольной программе.

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