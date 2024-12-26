Химик Дорохов: наибольшую опасность представляют ароматические палочки и свечи

Новогодний период ассоциируется у многих людей с уютными запахами хвои, мандаринов, корицы и ванили. В стремлении создать праздничную атмосферу дома нередко используются разнообразные ароматизаторы — от свечей до аэрозолей.
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