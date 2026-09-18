Гигиена при Екатерине II: борьба с паразитами, горшки и прочие «неудобства»

Период царствования Екатерины II ознаменовался расцветом науки, культуры и военного дела. До 18 столетия медицине не уделялось должного внимания, поэтому люди массово умирали во время эпидемий и даже от совсем несмертельных болезней.
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