Жителя Херсонской области арестовали за передачу Киеву данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина передал украинским спецслужбам информацию о дислокации российских военных на территории Херсонской области.
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