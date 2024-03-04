Китайская компания Haval запустит моторный завод под Тулой

Китайская компания Haval вскоре запустит завод по производству двигателей под Тулой. Об этом пишет портал "Китайские автомобили" со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" в Тульской области Ивана Душкина.
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