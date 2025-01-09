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Трамп угрожает срывом переговоров по Украине: Макгрегор о помощи Киеву

Трамп угрожает срывом переговоров по Украине: Макгрегор о помощи Киеву

Дуглас Макгрегор предупреждает: помощь Киеву от Трампа может сорвать переговоры по Украине. Лавров подтверждает готовность России к диалогу при условии устранения первопричин кризиса, а Макрон настаивает на реалистичности территориальных обсуждений.

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