Трамп угрожает срывом переговоров по Украине: Макгрегор о помощи Киеву

Дуглас Макгрегор предупреждает: помощь Киеву от Трампа может сорвать переговоры по Украине. Лавров подтверждает готовность России к диалогу при условии устранения первопричин кризиса, а Макрон настаивает на реалистичности территориальных обсуждений.
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