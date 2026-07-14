Чего пытается добиться Киев попытками парализовать судоходство в Азовском море? Начиная с 6 июля украинские войска начали активную компанию против росс.
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Чего пытается добиться Киев попытками парализовать судоходство в Азовском море? Начиная с 6 июля украинские войска начали активную компанию против росс.
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