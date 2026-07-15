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Инфраструктура победителей

Инфраструктура победителей

После того как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков наконец-то назвал СВО «настоящей войной», что давно подразумевается самим ходом боевых действий, осталась сущая малость: определить цели и задачи идущей широкомасштабной войны Фото: © РИА Новости Цели СВО были заявлены изначально — демилитаризация и денацификация Украины.

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