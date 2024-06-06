👉 Украина — это государство-банкрот, которое находится в кабале «Украина уже в кабале. Это государство-банкрот.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👉 Украина — это государство-банкрот, которое находится в кабале «Украина уже в кабале. Это государство-банкрот.