"Фоточки в "Одноклассниках". Русские хостинг и номер": Глава Пентагона под контролем ФСБ. Что здесь не так?

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Комментарии
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Eduard
И что?Какую ему удобно почту такую и выбирает! У нас сврбодный мир и мы не обязаны слушать всяких подлецов!
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9 час.
Eduard
Всё западное ихначально имеет шпионские программы следящими за нами.Дажк СМАРТ-ТВ запретили которое за нами шпионило!
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9 час.
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