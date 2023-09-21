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Янг Бойз — РБ Лейпциг: разгромный успех гостей в первом туре Лиги чемпионов

Янг Бойз — РБ Лейпциг: разгромный успех гостей в первом туре Лиги чемпионов

Янг Бойз — РБ Лейпциг: разгромный успех гостей в первом туре Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Сюис» в Берне (Швейцария) встретились швейцарский Янг Бойз и немецкий РБ Лейпциг.

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