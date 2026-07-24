График изменили: Названы точные дни зачисления пособий в августе

В Соцфонде опубликовали график выплат пособий в августе, в него были внесены некоторые изменения.График зачисления детских выплат и социальных пособий в августе 2026 года претерпит небольшие изменения, о которых важно знать каждому получателю.
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