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Царьград

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График изменили: Названы точные дни зачисления пособий в августе

В Соцфонде опубликовали график выплат пособий в августе, в него были внесены некоторые изменения.График зачисления детских выплат и социальных пособий в августе 2026 года претерпит небольшие изменения, о которых важно знать каждому получателю.

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