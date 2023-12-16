Тренер петербургского СКА стал лауреатом премии «Герои хоккея»

Главный тренер красно-синих и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России по хоккею.
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