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Тренер петербургского СКА стал лауреатом премии «Герои хоккея»

Тренер петербургского СКА стал лауреатом премии «Герои хоккея»

Главный тренер красно-синих и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России по хоккею.

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