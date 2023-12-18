Любовницы - твари, мужья - маковки и солнышки

Ну конечно, если женщина способна жить и растить своих детей самостоятельно, без штанов. Они конечно "дуры". Не то что вы, загоняющие штаны в ЗАГС. Предлагая ему только "писечку"🤣 И страшно боящиеся потерять эти штаны.Это от "ума" наверное.

Ольга Гусева

Ничего нового и удивительного. Мужчинка зассал. Но очень уж свою определённую роль (только для него значимую) играть нравится. Именно мужчинка, а не мужчина. Сколько таких самоутвержденцев. Не умеете гулять, сидите дома. Дама просто хотела родить ещё. Претензий то к нему никаких. Да. Он просто донор. Дурилка, правда, картонная. Но... Уж как есть теперича. Один доказывает себе, что он есть мушшшина, вторая - ффсё сама, ффсё сама.. Ну такие они. Все разные. Не думаю, что все мы ангелы... Каждый сам выбирает свой путь. Главное - не врать самому себе. Не получается так. Всем удачи. И побольше рядом искренних людей.