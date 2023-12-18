ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Любовницы - твари, мужья - маковки и солнышки

Любовницы - твари, мужья - маковки и солнышки

Я встречалась с женатым. Всё лето - круто. Поводили вместе время в его доме в деревне, ездили на сплав, по неделе вместе были.

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Комментарии
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Мечтательница
Ну конечно, если женщина способна жить и растить своих детей самостоятельно, без штанов. Они конечно &quot;дуры&quot;. Не то что вы, загоняющие штаны в ЗАГС. Предлагая ему только &quot;писечку&quot;🤣 И страшно боящиеся потерять эти штаны.Это от &quot;ума&quot; наверное.
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13 час.
Ольга Гусева
Ничего нового и удивительного. Мужчинка зассал. Но очень уж свою определённую роль (только для него значимую) играть нравится. Именно мужчинка, а не мужчина. Сколько таких самоутвержденцев. Не умеете гулять, сидите дома. Дама просто хотела родить ещё. Претензий то к нему никаких. Да. Он просто донор. Дурилка, правда, картонная. Но... Уж как есть теперича. Один доказывает себе, что он есть мушшшина, вторая - ффсё сама, ффсё сама.. Ну такие они. Все разные. Не думаю, что все мы ангелы... Каждый сам выбирает свой путь. Главное - не врать самому себе. Не получается так. Всем удачи. И побольше рядом искренних людей.
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13 час.
Майя Maja
Семья это прежде всего мужская ответственность. Этот мужчинка абсолютно безответственный.  Ничего хорошего от этой ситуации в дальнейшем ждать не придется. И семья скорее всего развалится и любовнице он на хрен не нужен))
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11 час.

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