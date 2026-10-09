РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Думали, больше этой таджикской семьи никто Россию не ограбит. Но нет - появился новый рекорд

Думали, больше этой таджикской семьи никто Россию не ограбит. Но нет - появился новый рекорд

В России набирает обороты циничная схема выкачивания бюджетных средств: получившие русский паспорт иностранцы массово оформляют социальные выплаты на детей, которые годами живут за границей и никогда не пересекали границу России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Карпов
Владимир Карпов

Тоже мне новость - да давно уже мигранты присосались к российскому бюджету и "доят" Россию как хотят и в зад и в перед (прошу прощения за выражение), пользуясь неописуемым беспредельным российским бардаком ! Куда ни кинь - всюду клин ! Достала уже всех наша беззубая мигрантская политика наших властей ...! Вот потому мигранты без всякого опасения с большой злобной радостью и "долбят" нас как дешёвую безотказную проститутку ...! Печально, но сами виноваты - терпил никто нигде не уважает !