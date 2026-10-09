Думали, больше этой таджикской семьи никто Россию не ограбит. Но нет - появился новый рекорд

В России набирает обороты циничная схема выкачивания бюджетных средств: получившие русский паспорт иностранцы массово оформляют социальные выплаты на детей, которые годами живут за границей и никогда не пересекали границу России.
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Тоже мне новость - да давно уже мигранты присосались к российскому бюджету и "доят" Россию как хотят и в зад и в перед (прошу прощения за выражение), пользуясь неописуемым беспредельным российским бардаком ! Куда ни кинь - всюду клин ! Достала уже всех наша беззубая мигрантская политика наших властей ...! Вот потому мигранты без всякого опасения с большой злобной радостью и "долбят" нас как дешёвую безотказную проститутку ...! Печально, но сами виноваты - терпил никто нигде не уважает !