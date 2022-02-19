Алексей Швед – о матче с «Локо»: «Старались, менялись, были более агрессивными»

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал, за счет чего армейцам удалось обыграть «Локомотив-Кубань» (91:71) в матче Единой лиги ВТБ.

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