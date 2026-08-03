Только около 10% немцев выбрали AM4 при покупке новой системной платы AMD в сети Mindfactory

Это статистика за прошлый месяцПлатформа AM4 получила вторую жизнь из-за дороговизны памяти DDR5, но статистика крупнейшей немецкой сети Mindfactory показывает, что как минимум в Германии спрос на AM4 весьма скромен, несмотря на возможность сэкономить.